TuS Ferndorf: Sijaric und Lerscht bleiben beim TuS

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 27.02.2019 | TuS Ferndorf setzt erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mirza Sijaric und Michael Lerscht fort

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat sich mit dem Sportlichen Leiter Mirza Sijaric und Cheftrainer Michael Lerscht auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit verständigt. Das Duo geht damit in seine vierte Saison beim Siegerländer Traditionsclub. Sijaric und Lerscht übernahmen die sportliche Leitung bei den Rot- Weißen zur Saison 2015/2016 und schafften mit der Mannschaft sensationell den Klassenerhalt in der 2. Liga. In der laufenden Saison überzeugt der TuS Ferndorf durch couragierte Auftritte und rangiert mit 29:17 Punkten auf einem hervorragenden siebten Platz.

„Michael und Mirza leisten seit fast vier Jahren hervorragende Arbeit beim TuS Ferndorf. Daher ist die Vertragsverlängerung mit den beiden die logische Konsequenz“, freut sich Geschäftsführer Frank Böcking über die Vertragsverlängerung. „Kontinuität auf der Trainer-Position sowie in der Sportlichen Leitung sind für uns sehr wichtig und ein entscheidender Erfolgsfaktor“, ergänzte sein Kollege Dirk Stenger.

