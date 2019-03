Bad Berleburg – Reifen an Transporter zerstochen

(wS/ots) Bad Berleburg 20.03.2019 | Unbekannter zersticht Reifen an Transporter

In der Nacht zu Dienstag (19.03.2019) hat ein unbekannter Täter die Reifen eines auf einem Parkplatz an der Berghäuser Straße stehenden Transporters zerstochen. Die Tat wird zwischen 20:30 – 05:00 Uhr eingegrenzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das KK Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751-909-0 entgegen.

