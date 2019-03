Crashkurs zum Thema Fotografie in Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 21.03.2019 | Crashkurse der Photofriends – Am kommenden Dienstag geht’s los

Auch in diesem Jahr bieten die Photofriends Neunkirchen wieder ihren beliebten Crashkurs zum Thema Fotografie an. Dieser findet am 2. April 2019 im Vereinsheim der Photofriends Neunkirchen e.V. in der Breitelbachstraße 29 in 57290 Neunkirchen-Altenseelbach statt. Er richtet sich an Anfänger bzw. Fotografiebegeisterte die ihre vorhandenen Kenntnisse ein wenig auffrischen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anders als in den vergangenen Jahren bieten die Photofriends zusätzlich zu diesem Anfängerkurs am 16. April 2019 einen weiteren Termin mit praktischen Übungen an. Hier sollen die neu erlangten Kenntnisse vertieft werden. Zu diesem Termin sollen die Teilnehmer eine Kamera (keine Handys!) mitbringen. Marke und Typ spielen keine Rolle.

Die Kurse beginnen jeweils um 19.00 Uhr und werden je etwa eine bis eineinhalb Stunden dauern. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Die Photofriends Neunkirchen e.V. sich über zahlreiche Besucher.

