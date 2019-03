(wS/cs) Siegen 20. März 2019 | Protest gegen Uploadfilter und die EU-Urheberrechtsreform am 23. März in Berlin & Siegen

Chaos Siegen ruft am Samstag, den 23. März um 11 Uhr zu einer Demonstration gegen die EU-Urheberrechtsreform in Siegen auf.

Die Demonstration startet am Bluebox-Park geht an ZOB vorbei und endet vor dem Apollo-Theater.

Das Bündnis fordert die Abgeordneten des Europaparlamentes auf, die EU-Urheberrechtsreform in der jetzigen Fassung abzulehnen.

Die Demonstration wird getragen von Chaos Siegen, Teil des Chaos Computer Clubs, der größten Hackervereinigung Europas. Die Demonstration wird von weiteren Organisationen unterstützt.

Mehr Informationen: https://chaos-siegen.de

Termin Siegen:

22.03.2019 19:00 Demo-Basteln im Hackspace Siegen, vernetzen und kennenlernen

23.03.2019 10:30 Sammeln für die Demo, 11 Uhr geht es los. Bis 13 Uhr.

Andere:

21.03.2019 09:30 Berlin: Pressekonferenz mit Axel Voss. Diese finden Unter den Linden 78 statt.

21.03.2019 Berlin: 18:00 Pressekonferenz bei Cadus („Crisis Response Makerspace“ (CRM) im S-Bahnbogen in der Holzmarkstrasse 19, 10243 Berlin). Danach ist zum gemeinsamen „Demo-Basteln“ eingeladen

23.03.2019 14:00 Köln Demonstration um 14 Uhr am Neumarkt

23.03.2019 14:00 Berlin Demonstration um 14 Uhr am Potsdamer Platz, sie zieht vorbei an Wikimedia und SPD-Zentrale via Wilhelmstraße zum Platz des 18. März am Brandenburger Tor. Dort wird die Abschlusskundgebung stattfinden.