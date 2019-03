Fahrzeugbrand in Mudersbach (Kirmesplatz)

(wS/red) Mudersbach 20.03.2019 | Drei Löschzüge bei Fahrzeugbrand im Einsatz

Zu einem Fahrzeugbrand in Mudersbach am Kirmesplatz wurden am Mittwochnachmittag gegen 16:23 Uhr die Löschzüge des Ausrückebereiches Siegtal (Niederschelderhütte, Mudersbach, Brachbach) alarmiert. Dort entstand ein Fahrzeugbrand aus im Moment noch ungeklärten Ursachen.

Sofort nach eintreffen der ersten Einsatzkräfte, rückte ein Trupp unter Atemschutz zum Fahrzeug vor, welches sich schon im Vollbrand befand und begann mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte schnell durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurden zur Sicherheit Nachlöscharbeiten mit Schaum durchgeführt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Es entstanden keine Personenschäden.

Neben den Siegtaler Einsatzkräften war auch die Polizei Betzdorf am Einsatz beteiligt. Nach ca. einer halben Stunde konnten 2 der 3 Löschzüge den Einsatz beenden, ein Löschzug verlieb noch an der Einsatzstelle.

Zur Schadenshöhe können wir derzeit keine Angaben machen.

