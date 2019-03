Freudenberg-Wilhelmshöhe – Einbrecher stiegen in Gastronomie-Betrieb ein

(wS/ots) Freudenberg 26.03.2019 | Tresor leergeräumt

Am frühen Montagmorgen (25.03.2019) ist ein Schnellrestaurant auf der Wilhelmshöhe Ziel von Einbrechern geworden. In der Zeit von 02:00 – 06:40 Uhr brachen Unbekannte einen Tresor auf. Dabei erbeuteten sie Bargeld und hinterließen Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2.000,- Euro.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0271-7099-0.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier