Geführte Wanderung am 30.03.2019

(wS/red) Bad Laasphe 22.03.2019 | Geführte Frühlings- und Kräuterwanderung

Am Samstag, 30.03.2019 bietet die Tourist-Information in Bad Laasphe zusammen mit der SGV Abteilung Bad Laasphe wieder eine geführte Wanderung an. Die Teilnehmer können hier zusätzlich Punkte für den Wander-Fitnesspass sammeln.

Entlang des Bad Laaspher Südhangs geht es nach Niederlaasphe und zurück über den Planetenpfad wieder zum Haus des Gastes. Der naturkundige Wanderführer Hermann Traunfelder kann den Teilnehmern einige Informationen zu den Kräutern am Wegesrand geben. Die Wanderstrecke beträgt ca. 7 km und dauert etwa 2 Stunden.

Kosten: 3,00 €/1,50 € mit Gästekarte und SGV-Mitglieder. Teilnahme für JEDEN möglich!

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis Samstag, 30. März/12:00 Uhr. Veranstalter: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898. Veranstalter und Infos: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898.

