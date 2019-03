Hilchenbach – Gebrüder-Busch-Kreis: Passionskonzert mit der Kantorei Siegen und der Camerata Instrumentale

(wS/red) Hilchenbach 25.03.2019 | Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244 – Für Soli, Chor und Orchester

Konzert mit der Kantorei Siegen und der Camerata Instrumentale Siegen

-Katharina Leyhe: Sopran

-Nicole Pieper: Alt

-Jens Hamann: Bass

-Wolfram Lattke: Evangelist/Tenor

-Fabian Hemmelmann: Christusworte

-Ute Debus: Leitung

In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäuspassion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium.“ Friedrich Nietzsche

„Bach vereint in dieser Vertonung des Passionstextes den objektiven Geschehensbericht mit Reflexionen, Einblicken und allegorischen Überhöhungen unterschiedlichster Gestalt und schafft so in der unaufdringlichen Präsenz seiner Tonsprache ein Werk von kaum sonst erreichter Tiefe – ein musikalisches Erlebnis, das ebenso aktuell wie zeitlos ist….“ Kerstin Klaholz, Konzertdramaturgin

Die angeführten Zitate geben Zeugnis von der uneingeschränkten Bewunderung, die Bachs Matthäus-Passion durch die Jahrhunderte hervorgerufen hat. Was noch wichtiger und eigentlich entscheidend ist: Zu allen Zeiten hat seine unnachahmliche Vertonung der Leidensgeschichte Christi die Menschen berührt. Nicht umsonst wurde das 1727 in Leipzig entstandene Werk im Hause Bach schlicht als „die große Passion“ bezeichnet und damit aus allen Passionsmusiken des Meisters herausgehoben. Groß im Umfang, groß im verwendeten Formenspektrum und vor allem groß im Ausdruck ermöglicht sie auch dem modernen Hörer das Nachempfinden des Leidens und Sterbens Jesu.

Termin: Samstag, 30. März 2019, 18 Uhr

Evangelische Kirche, Kirchplatz, Hilchenbach

Eintritt: 24 | Schüler/innen, Studierende 10 Euro

Karten sind zu erhalten in der Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, Hilchenbach-Dahlbruch, Telefon 02733/53350 und im Bürgerbüro der Stadt Hilchenbach, Markt 13, Telefon 02733/288-134 sowie im Internet unter www.proticket.de. Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Weitere Infos auch unter www.gebrueder-busch-kreis.de und www.kantorei-siegen.de

