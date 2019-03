Kreuztal – Einbruch in Kindergarten – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 23.03.2019 | Und der nächste Einbruch in einen Kindergarten

In der Zeit von Donnerstagabend (21.03.2019) bis Freitagmorgen(22.03.2019) drangen Unbekannte in einen Kindergarten an der Siegener Straße ein. Die Einbrecher hebelten eine Außentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Allein der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02732-9090.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier