Messerattacke in Eichen – eine Person verletzt – Täter flüchtig

(wS/ls) Kreuztal 10.03.2019 ERSTMELDUNG | Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr kam es zu einer schweren Körperverletzung in Kreuztal-Eichen. Ein junger Mann befuhr mit seinem Pkw die Eichener Straße. In Höhe einer dortigen Metzgerei musste er sein Fahrzeug stoppen, da zwei Personen auf der Straße rumpöbelten. Der junge Mann wurde dann selbst verbal angegangen. Im weiteren Verlauf stach einer der Männer mit einem Messer auf den jungen Mann ein und verletzte ihn so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus transportiert werden musste. Die Täter sind nach der Tat geflüchtet. Die Polizei ermittelt und fahndet nun mit Hochdruck nach den zwei Tätern.

Foto: L.Schneider / wirSiegen.de