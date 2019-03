Schwerer Verkehrsunfall: Porschefahrer kracht in Mercedes Kastenwagen

(wS/red) 27.03.2019 Siegen-Kaan Erstmeldung | Am Mittwochabend befuhr ein Porschefahrer die Hauptstrasse von Kaan-Marienborn in Richtung Flammersbach. Nach ersten Zeugenaussagen soll dieser dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Ecke „In der Steinwiese“ überfuhr er eine rote Ampel und kollidierte dabei mit einem Mercedes Kastenwagen. Der Fahrer des Kastenwagens wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

