Siegen – Handtaschendieb von 28-jähriger Frau in die Flucht geschlagen

(wS/ots) Siegen 20.03.2019 | Taschendieb war von der Reaktion der Frau überrascht

Am Dienstag (19.03.2019) hat ein Unbekannter versucht die Handtasche einer 28-jährigen Frau zu entreißen. Gegen 17:15 Uhr trat der Verdächtige von hinten an die Dame heran, die gerade den Gehweg der Straße „Hohler Weg“ unweit des dortigen Fußgängerüberweges entlang ging und riss an deren Handtasche. Die 28-Jährige bemerkte das Zerren, packte ihre Tasche energisch fest und schrie laut. Das beeindruckte den Verdächtigen offenbar derart, dass er sofort die Flucht ergriff.

Der Mann wurde als ca. 170 cm groß beschrieben und trug einen blauen Kapuzenpullover mit einer in das Gesicht gezogenen Kapuze. Sachdienliche Hinweise zu dem Verdächtigen und dessen Fluchtweg nimmt das Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

