Siegen – Polizei verhaftete gesuchte Straftäter

(wS/ots) Siegen 28.03.2019 | Wer winkt, dem winkt schon mal eine Festnahme

Gleich zweimal haben Polizeibeamte mit Haftbefehlen gesuchte Männer dingfest gemacht. Einen mit Haftbefehl gesuchten 31-jährigen Mann aus Siegen nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 5 am Mittwoch (27.03.2019) in Geisweid fest. Der 31-Jährige war den Polizisten bereits aufgrund mehrfacher Straftaten bestens bekannt. Einen Tag zuvor am Dienstag (26.03.2019) fuhr ein 32-Jähriger mit einem Fahrrad über den Gehweg der Weidenauer Straße und fühlte sich bemüßigt Polizeibeamten der dort ansässigen Polizeiwache zu winken. Dass ihm das zum Verhängnis werden würde, damit hatte der bis dahin arglose Radfahrer offenbar nicht gerechnet. Über das durchaus freundliche Winken des 32-Jährigen, freuten sich zwei Polizeibeamte der Wache und erwiderten den höflichen Gruß.

Da der Radfahrer für die Polizisten ebenfalls kein Unbekannter war und diese auch gut informiert über den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl waren, schnappten sie ihn kurzerhand direkt vom Fahrrad herunter und verhafteten ihn. Für den in Polizeikreisen bestens wegen Diebstählen, Gewalt- und Drogendelikten bekannten Intensivtäter endete die Fahrradtour prompt. Der Rest war Routine…..Routine…..dazu gehört selbstverständlich auch die Überprüfung des von dem Verhafteten benutzten Fahrrades. Dabei stellte sich heraus, dass das Zweirad gestohlen war. Die Beamten gaben das Fahrrad an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier