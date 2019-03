Siegen – Polizeibesuch bei KiTS mit leuchtenden Warnwesten

(wS/red) Siegen 19.03.2019 | Faszination Polizeiwagen, Blaulicht und Signal

Mustergültig standen die Kinder der Großtagespflegestelle KiTS Kleine Hände im Hof als Polizistin, Frau Gros, mit dem blitzblanken Kombi eines Bayerischen Autobauers zu Besuch kam. Die 9 Kinder der Tagespflegestätte der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH, in der Roonstraße, hatten sich schon auf die Begegnung gefreut und sich in ihre neuen Warnwesten geworfen. Damit sind sie in der momentan regnerischen und diesigen Zeit bestens ausgestattet. Bestens ausgestattet zeigte sich auch das Polizeiauto, in dem die Kinder Platz nehmen durften und den ein oder anderen Knopf und Schalter bedienten. So ein Streifenwagen, kann aufrütteln, auch die Nachbarschaft.

Polizeifunk faszinierte die Kinder unter 3 ebenfalls. Vielleicht kam einem das bekannte Babyfon in den Sinn, das funkt ja auch. KiTS Kleine Hände Standort-Leiterin Rita Franke erläuterte zur Motivation, man könnte schon Kooperation sagen, zwischen der Polizei und KiTS: „Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Hemmschwelle verlieren, um die uniformierte Polizei als Ansprechpartner und Helfer wahrzunehmen, wo sie bei Gefahr hingehen können.“ Frau Gros besucht die Kinder von KiTS jährlich und so kommt jeder Jahrgang zu dem Erlebnis mit dem „blauen Wunder“, und schon wieder hat einer das Licht angemacht!

Die leuchtendgelben Westen mit Aufdruck konnten auch Dank Sponsoring durch das Autohaus Hoppmann in Fellinghausen realisiert werden.

Sicherheit kann so „kleidsam“ sein, wenn sie leuchtet und es leuchteten beim Besuch der Polizei in der Kita Kleine Hände in Kreuztal auch die Augen der Kinder in den hübschen Warnwesten.

Wir möchten uns mit den beiligenden Artikel bei der Polizei und auch dem Sponsor bedanken, einerseits – und andererseits auch auf die Notwendigkeit der Kinder-Sicherheit durch entsprechende Kleidung aufmerksam machen. Gerade jetzt im Frühjahr, wo das Wetter noch unbeständig ist, ist es besonders wichtig, das die kleinen Straßenverkehrsteilnehmer gut sichtbar sind!

