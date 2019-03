Siegen-Wittgenstein – Jahresprogramm Biologische Station

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 04.03.2019 | Von allem, was plätschert, summt und brummt – Biologische Station Siegen-Wittgenstein stellt Veranstaltungsprogramm vor

Über 100 verschiedene Aktivitäten im ganzen Kreisgebiet laden in diesem Jahr dazu ein, die heimische Natur und Kultur zu erkunden. Das Angebot der Biologischen Station richtet sich an Jung und Alt und wartet mit vielen heimatkundlichen und regionalkulturellen Bezügen auf. Alle Veranstaltungen und Aktionen 2019 sind nun mit den nötigen Informationen in zwei kompakten Heften zusammengefasst.

Durch die Kooperation mit Umweltschutzverbänden, Natur- und Heimatvereinen, Landwirten, der Unteren Naturschutzbehörde und der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein, dem Regionalforstamt und vielen weiteren ehrenamtlich Aktiven konnte die Biologische Station wieder ein abwechslungsreiches Erwachsenen- bzw. Familienprogramm zusammenstellen.

Zu den Highlights in diesem Jahr gehören Fledermausexkursionen, pilzkundliche Seminare sowie Obstbaumschnitt- und Sensenkurse. Zudem gibt es bei verschiedenen Wanderungen in ausgewählten Naturschutzgebieten die Möglichkeit, die Schönheit der Siegen-Wittgensteiner Natur zu erleben und seltene Pflanzen und Tiere kennen zu lernen. Auch Vorträge zu aktuellen Themen wie das Bienen- und Insektensterben stehen auf dem diesjährigen Programm.

Abwechslungsreiche Natur-Erlebnis-Angebote für Kinder ab sechs Jahren bietet das Kinder- und Jugendprogramm „Natur-Detektive 2019“ an. Hautnah und mittendrin kann die jüngere Generation auf ganz unterschiedliche Weise die Natur erkunden. Fische, Insekten, Pflanzen, Fledermäuse und vieles mehr warten darauf, spielerisch entdeckt zu werden.

Die Programmhefte sind ab sofort bei den Rathäusern, im Kreishaus sowie bei den Tourist-Informationen erhältlich oder bei der Biologischen Station per Email: post@biostation-siwi.de bzw. unter der Telefonnummer 02732 7677340 kostenlos angefordert werden. Auf der Homepage der Biologischen Station unter www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de können beide Hefte als PDF eingesehen und heruntergeladen werden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier