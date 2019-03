Stadtführung in Siegen

(wS/red) Siegen 26.03.2019 | Flunkern erlaubt: Stadtführung „Rund ums Krönchen“ mit kleinen Tücken

Am Montag, dem 1. April, bietet die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen die erste offene Stadtführung „Rund ums Krönchen“ der Saison 2019 an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Torbogen zum Innenhof des Oberen Schlosses.

Der zweistündige Spaziergang mit Stadtführerin Katja Nix entlang der historischen Sehenswürdigkeiten von Siegen gehört zu den Klassikern des Stadtführungsrepertoires. Dem Termin, 1. April, ist allerdings geschuldet, dass die Teilnehmer auf die Probe gestellt werden. Was die Gästebetreuerin über Kirchen und Schlösser erzählt ist teilweise wahr, teilweise sind die Erläuterungen zur Geschichte jedoch auch humorvoll abgewandelt.

Tatsache oder geflunkert? Das ist die Frage, die die Gäste, die sich am 1. April mit auf die scherzhafte Reise durch Siegens Altstadt begeben, beantworten sollen. Die kleinen, eingebauten Tücken werden übrigens am Ende des Rundgangs aufgeklärt, so dass die Teilnehmer mit der vollen Wahrheit über Siegens Geschichte nach Hause gehen.

Für die April-Führung „Rund ums Krönchen“ ist eine Anmeldung erforderlich. Der Preis pro Person beträgt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Weitere Informationen sind bei der GSS e. V. erhältlich unter Telefon 0271/404-1316.

