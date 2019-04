Arnsberg – 10-Jähriger Junge nach Streit verschwunden

(wS/ots) Arnsberg 04.04.2019 | 10-Jähriger nach Streit mit einem Mitschüler verschwunden

Die Polizei in Arnsberg sucht nach dem 10-Jährigen Leon Breitenwischer aus Hüsten. Leon hat am 04. April 2019, gegen 07.45 Uhr, seine Grundschule an der Hochstraße nach einem Streit mit einem Mitschüler verlassen.

Laut Zeugen fuhr er gegen 13:10 Uhr mit der Buslinie C6 in Richtung Neheimer Busbahnhof (Goethestraße). Beschreibung: 1,50 Meter groß, kurze blonde Haare, schwarze Kappe, helle Oberbekleidung, keine Jacke

Wer hat Leon am Donnerstag, 04. April, gesehen. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben

Hinweise an die Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 oder den Polizeiruf 110.

