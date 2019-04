Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 07.04.2019

(wS/ots) Olpe 07.04.2019 | Olpe / Drolshagen / Wenden

Pkw-Führer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Olpe um 01.20Uhr einen 30-jährigen Fahrzeugführer auf der Hauptstraße in Wenden. Im Verlauf der Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergaben sich für die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum des Mannes, welcher sich mittels eines Drogenschnelltests vor Ort verifizierte. Dem Fahrer wurde anschließend im Krankenhaus Olpe eine Blutprobe entnommen. Wegen des Verkehrsdeliktes wurde eine Anzeige vorgelegt, welche eine empfindliche Geldbuße sowie ein Fahrverbot zur Folge haben wird. Da bei dem Beschuldigten zusätzlich eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde, muss er sich zudem noch einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln stellen.

Trunkenheitsfahrt in Wenden

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Wenden wurde am Samstag um 01:05 Uhr durch Beamte der Polizeiwache Olpe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Überprüfung Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt wurde, folgte ein Atemalkoholtest, welcher positiv ausfiel. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme im Krankenhaus Olpe unterziehen. Des Weiteren wird er sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Attendorn / Finnentrop

Kradfahrer übersieht Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Am Samstagmittag um 11:50 Uhr befuhr eine 30-jährige Finnentroperin mit ihrem Pkw die L737 in Fahrtrichtung Fretter. In Höhe der Ortslage Finnentrop – Schöndelt kam ihr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Bochum entgegen, welcher nach links in die Ortschaft Schöndelt abbiegen wollte. Dabei übersah er den Pkw der Frau und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegeleges Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 €.

