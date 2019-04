Burbach – Geführte Wanderungen auf dem Trödelsteinpfad

(wS/red) Burbach 15.04.2019 | Das Buchhellertal entdecken – spannende Zeitreise über den Trödelsteinpfad

„Der Weg ist das Ziel“, diese bekannte Weisheit des Konfuzius kennt wohl jeder – aber was kann man am Rande des Weges entdecken? Welche Spuren hat die Vergangenheit hinterlassen? Welche spannenden Geschichten verbergen sich hinter teilweise kaum erkennbaren Relikten der früheren Zeit? Gerhard Gläser, Burbacher Heimatforscher, hat viel zu erzählen und nimmt auch in diesem Jahr Interessierte mit auf eine wunderbare Zeitreise durch das wildromatische Buchhellertal auf dem Trödelsteinpfad. Neben den eindrucksvollen Naturschönheiten, die dieser Weg zu bieten hat, gibt es viele Begebenheiten rund um den Bergbau, alte Handelswege und prägende Ereignisse, von denen Gerhard Gläser eindrucksvoll zu berichten weiß.

Freuen Sie sich auf Entdeckungen der besonderen Art, eine tolle Wanderung und eine Reise in die Vergangenheit. Treffpunkt für die drei- bis vierstündige Exkursion ist der Parkplatz an der Mehrzweckhalle Wahlbach – zur ersten von insgesamt drei Terminen – am 04. Mai 2019 um 14 Uhr. Weitere Wandertermine sind der 20. Juli 2019 und der 28. September 2019. Um Anmeldung wird bei der Tourist-Information im Rathaus Burbach, E-Mail: touristinfo@burbach-siegerland.de, Telefon 02736/45-22 oder -38 gebeten.

