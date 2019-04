(wS/red) Neunkirchen 10.04.2019 | DRINGENDE Mitteilung der Gemeinde Neunkirchen!

Durch dringend erforderliche Arbeiten an der Hauptwasserleitung in der „Obere Stautenbergstraße“ wird am Montag, den 15.04.2019 ab 8.00 Uhr bis voraussichtlich

ca. 12.00 Uhr die Wasserversorgung abgestellt.

Die Gemeindewerke Neunkirchen bitten um Ihr Verständnis.



