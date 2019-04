(wS/red) Siegen 17.04.2019 | Kurzfristige Sperrung am heutigen Tag

Wegen eines verkehrsgefährdeten Baumes muss die Auffahrt Weidenau der HTS in Richtung Siegen heute ab 12:45Uhr für ca. 45min voll gesperrt werden. In dieser Zeit kann der Verkehr nur in FR Kreuztal auffahren und muss dann an der Abfahrt Geisweid drehen.

Das Zeitfenster ist mit der VWS abgestimmt.



