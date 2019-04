Freudenberg – Elternberatung zur Stressbewältigung mit Kindern im Alltag

(wS/red) Freudenberg 03.04.2019 | Clever – Elternberatung am 10. April im AWO-Familienzentrum „Freudenberger Kleeblatt“

Die Kinder von Schule oder Kita abholen, schnell noch Brot und Milch einkaufen, die Süßigkeiten unter Protest wieder aus dem Wagen räumen, eben mal noch eine Email bearbeiten und das Telefonat mit der Freundin annehmen. Ganz „nebenbei“ erzählen die Kinder vom heute Erlebten und die Spülmaschine muss auch mal wieder ausgeräumt werden. Ein Beispiel für einen turbulenten und stressigen Tag, der den meisten Familien so oder ähnlich sehr bekannt sein dürfte.

Kein Wunder, denn das Leben von Familien ist häufig sehr fordernd mit all seinen Aufgaben und Anforderungen an die einzelnen Mitglieder. „Der erste Schritt ist das Bewusstsein über diese unterschiedlichen Anforderungen und Aufträge an jeden Einzelnen“, sagt Ariane Büttner, Diplom-Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH. Darüber und mit welchen Strategien und Handlungsmöglichkeiten Eltern ihren Alltag vereinfachen können, wird sie bei der nächsten Clever-Elternberatung am Mittwoch, 10. April, im AWO Familienzentrum „Freudenberger Kleeblatt“, Friedenshortstraße 23 in Freudenberg berichten.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Stressbewältigung mit Kindern im Alltag“ dauert rund 1,5 Stunden und beginnt um 19:30 Uhr.

Anmeldungen nimmt die Einrichtungsleitung Doris Krenzer entgegen, Email: kg-freudenberg@awo-siegen.de, Telefon: 02734 2998.