Heimatverein Obersdorf-Rödgen – Maifest Obersdorf

(wS/red) Siegen 20.04.2019 | Durchführung des Maifestes am 01.05.2019, 11:00 Uhr

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. lädt ganz herzlich am 1. Mai 2019, 11:00 Uhr zum traditionellen Maifest ein. Das Maifest wird seit den 1970er Jahren am Grillplatz in Obersdorf durchgeführt.

An der Grillhütte in Obersdorf sind alle Maiwanderer, Maifreunde und Familien mit Kindern herzlich willkommen. Traditionell werden reichlich Getränke, Kaffee und Kuchen gereicht. Das Deutsche Rote Kreuz Obersdorf bereitet seine berühmt berüchtigte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone zu und grillt Würstchen für die Festbesucher.

Dieses Jahr steht das Maifest auch im Lichte des 675-jährigen Dorfjubiläums von Obersdorf, denn das Maimännchen wird uns besuchen! Die Tradition des Maimännchens soll an die historische Maifreude erinnern, wie sie die älteren Einwohner von Obersdorf und deren Vorfahren in ihrer Kindheit erleben durften. Bevor uns die „Eisenwald Musikanten“ mit ihrem reichhaltigen Repertoire musikalisch erfreuen, findet eine kleine Andacht mit Maisegnung sowie einige Ansprachen statt.

Es werden wieder bis viele Besucherinnen und Besucher erwartet. Sitzplätze sind genügend für Alt und Jung vorhanden. Für Kinder steht ein kleiner Spielplatz mit Erlebnisschaukel zur Verfügung. Zur Mittagszeit wird der Maibaum geschmückt, wobei sich besonders alle anwesenden Kinder durch kräftiges Schmücken Süßes verdienen können. Danach wird auf dem Festplatz der Maibaum aufgestellt. Die „Musi“ spielt bis 17:00 Uhr.

Verfasser: Dr. Ulrich Müller, Beisitzer im Vorstand im Heimatverein Obersdorf

