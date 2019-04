Jahreshauptversammlung der Judofreunde Siegen-Lindenberg

(wS/red) Siegen 19.04.2019 | Vorstand macht unverändert weiter – Hartmut Schneider und Wolfgang Müller-Rubens mit goldenem Jubiläum

Das Vereinsinteresse ist konstant groß bei den Judofreunden Siegen Lindenberg, genau wie die Mitgliederzahlen die mit 146 (plus 2) beziffert wurden. Auch der Vereinsvorstand macht unverändert weiter. Personell gab es keine Veränderung. Der 1. Vorsitzende Krämer bedankte sich für das Vertrauen was damit den Funktionsträgern ausgesprochen wird. Der Verein steht weiterhin auf einem stabilen finanziellen Gerüst. Dies ist nicht zuletzt den 16 ausschließlich ehrenamtlichen Trainern zu verdanken die ihre Tätigkeit unentgeltlich ausüben, aber auch den Mitgliedern die dem Verein die Treue halten, so Vereinschef Krämer in seinem Jahresbericht. Deshalb wird der Verein auch an den vielen Sportaktivitäten, Wettkämpfen oder Freizeiten, wie in der Vergangenheit, weiter festhalten. Und so bleiben auch aktuell, und das schon seit 2007, die Mitgliedsbeiträge unverändert.

Ein lebhafter Verein mit einem stabilen Gerüst führte Krämer fort, auch dank des großen Engagements der Trainer, wie auch der Mitwirkung von Förderern, Sponsoren und der Eltern der jungen Sportler machen das vielseitige Vereinsangebot erst möglich. 2018 trugen besonders unsere erfolgreichsten Sportler/innen Julia Lanfermann Mark Rakitin und Jill von der Wippel zu dem hohen sportlichen Niveau bei, aber auch in beeindruckender Weise die Nachwuchssportler. Die kleinsten Judoka werden auch 2019 nicht zu kurz kommen. Für sie stehen wieder kurzweilige Wochenenden und für alle Judofreunde das traditionelle Sommerfest im Veranstaltungskalender Bei den Neuwahlen gab es folgende Ergebnisse: Anke Pfeifer (Geschäftsführerin und Sportwartin), Xaver Stausberg (Sozialwart) und Steffen Gabsa (Jugendleiter) erhielten ein einstimmiges Votum und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer fungieren Hartmut Schneider und Matthias von der Wippel. Dann standen die erfolgreichsten Sportler sowie die Jubilare im Fokus der Versammlung

Hier gab es für 50 Jahre Treue zum Judosport für Hartmut Schneider und Wolfgang Müller-Rubens die Glückwünsche vom Vereinschef Krämer. Beide waren erfolgreiche Judoka in ihrer aktiven Zeit und Mitglieder der Männermannschaft die in der 2 Bundesliga um Punkte kämpfte sowie langjährige Jugendtrainer. Weiter Jubilare waren Carsten Angerer (40 Jahre), Anna Stausberg und Petra Trogisch (25 Jahre), sowie Felix Reschke, Regina Stahl und Timo Wissel (15 Jahre). Danach erhielten die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2018 Michelle Ens, Nick Sening, Julia Dilling, Raul Knocke, Katharina Jantz, Jill von der Wippel, Marvin Korp, Leonard Gehrke, Mark Rakitin, Matthias von de Wippel und Julia Lanfermann die begehrten Pokale.

