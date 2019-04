(wS/red) Bad Laasphe/Hesselbach 03.04.2019 | K36: Oberbauerneuerung Bad Laasphe/Hesselbach bis Bad Laasphe

Bad Laasphe/Netphen (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen informiert, dass eine Erneuerung des Oberbaus der Kreisstraße 36 durchgeführt wird. Der Sanierungsbereich beginnt am Ortsausgang Bad Laasphe/Hesselbach und verläuft 1850 Meter in Richtung Bad Laasphe.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Die Sperrung beginnt am Montag (08.04.) um 7 Uhr und wird bis Anfang Mai andauern. Bad Laasphe und Hesselbach sind weiterhin über die L718 erreichbar.

