Käner Karneval Club – Restkarten Jubiläumswochenende Pavieier

(wS/red) Siegen 04.04.2019 | Käner Karneval Club feiert 50-jähriges Bestehen

Schon seit 50 Jahren wird beim KKC die fünfte Jahreszeit gefeiert. Aus diesem Anlass laden die Jecken am 25. und 26. Mai 2019 zu einem großen Festwochenende ein. Den Auftakt machen die Paveier am Samstag, den 25. Mai 2019, in der Käner Weißtalhalle. Karten für das Konzert (VVK 18 €) können per Mail unter kkchelau@gmail.com bestellt werden.

Der Sonntag startet um 10:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst ebenfalls in der Weißtalhalle, bevor ab 13:11 Uhr ein Karnevalsumzug durch Kaan-Marienborn stattfinden wird.

