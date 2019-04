Kreuztal-Fellinghausen – Einbrecher warfen in Grundschule Fensterscheibe ein

(wS/ots) Kreuztal-Fellinghausen 17.04.2019 | Und wieder werden Gullydeckel für eine Straftat verwandt

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmittag (16.04.2019) ist die Grundschule in Fellinghausen Ziel von unbekannten Einbrechern oder Vandalen geworden. Auf brachiale Weise warfen sie einen vom Schulgelände entnommenen Gully-Deckel gegen eine Fensterscheibe des Gebäudes und richteten Schäden in einer geschätzten Höhe von 1.500,- Euro an.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, ob der oder die Täter Beute machten, ermittelt das Kreuztaler Kriminalkommissariat wegen des Verdachts auf schweren Einbruch. Sachdienliche Hinwweise zur Tat werden unter 02732-9090 entgegen genommen.



