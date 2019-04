Maibaumfest in Littfeld

(wS/red) Kreuztal-Littfeld 18.04.2019 | Maibaum aufstellen und danach feiern

Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen veranstaltet am Mittwoch, 1. Mai 2019 von 11 bis 18 Uhr das schon traditionelle Maibaumfest auf dem Dorfplatz Kapellenschule in der Ortsmitte Littfelds. Jede Menge Spaß auch für die jüngeren Gäste sind wieder durch zahlreiche Spiele und Wettbewerbe wie z.B. Torwandschießen, Trampolinspringen, Gummitwist, Tauziehen, Sackhüpfen, Straßenmalwettbewerb und vieles mehr gewährleistet. Hier kommt keine Langeweile auf und gerade auch für Familien wird dieses Fest zum attraktiven Ziel. Mit Steaks in Brötchen, Pellkartoffeln, wahlweise mit Stipp oder mit Speck und Zwiebeln sowie vielen weiteren Köstlichkeiten aus der Pfanne, vom Grill und nicht zuletzt mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet möchten wir zum Gelingen des Festes beitragen.

Das Fest startet wie üblich schon am Vorabend, Dienstag, 30. April 2019 um 17 Uhr mit dem gemeinsamen Aufrichten des Maibaums welches vom Spielmannszug Littfeld/Müsen mit einigen ausgesuchten Liedern zünftig begleitet wird. Wenn der Maibaum dann aufgestellt ist, werden wir wie in Vorjahren aus einem dafür vorbereiteten Liederheft das eine oder andere Mailiedchen anstimmen. Natürlich ist auch am 30. April für das leibliche Wohl unserer Besucherinnen und Besucher gesorgt. Frische Champignons mit Zwiebeln und Knoblauchdip oder Bratwurst vom Grill sowie eine große Auswahl an erfrischenden Getränken für Klein und Groß werden bestimmt zum Gelingen des Maivorabends beitragen.

Wie in den Vorjahren erhoffen wir uns als Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V. auch in diesem Jahr wieder viele interessierte Besucher und Besucherinnen jeden Alters zum Maibaumfest. Mit unserer gesamten Mannschaft und den Angeboten an den beiden Tagen möchten wir das Maibaumfest zu einem schönen Erlebnis für alle unsere Gäste machen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier