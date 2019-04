Nächster Termin für einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen

(wS/red) Siegen 09.04.2019 | Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 13.04.2019

Seit Frühjahr 2016 bietet der Karateverein Shin-Zen Siegen seine Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab 16 Jahren und Frauen an.

Die Schwarzgurtträgerin Iris Grün (C-Trainerin, SB/SV Trainerin mit B-Sonderlizenz des LSB NRW und Personal Coach) vermittelt ab 13.04.2019 wieder mit sehr viel Herzblut verschiedene

Techniken und Verhaltensweisen in Übergriffsituationen.

An 6 Samstagen a` 2,5 Stunden erlernen die Teilnehmerinnen die Inhalte der Selbstbehauptung unter anderem durch Rollenspiele sowie Wahrnehmungs-, Willensstärkungs-, Durchsetzungs-, Standfestigkeits-und Reaktionsübungen. Im Selbstverteidigungsanteil vermittelt die Trainerin einfache effektive Abwehr-, Konter- und Befreiungstechniken.

Das Üben mit der Partnerin, permanente Wiederholungen, Schlagübungen an Pratzen, Schlagpolsterbrettern und am Sandsack und das Szenarientraining vertieften die Ausführungen der Techniken. Im theoretischen Anteil referiert die Trainerin über Themen wie Gewalt an Frauen, Täter-/Opferrollen, Rollenbilder Mann/Frau, Manipulationsstrategien, Gruppenverhalten, Deeskalation, Gruppenübergriffe, sexualisierte Übergriffe, rechtliche Grundlagen, Infos zum Waffengesetz und Prävention u.a.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit Mädchen und Frauen Wege aufzuzeigen, sich im Notfall selber schützen zu können,“ so Grün.

Alle 6 Samstagstermine erfahren Sie auf der Seite: www.shin-zen.de oder über unser SB/SV-Telefon (AB) 0271/38479927, worunter auch die Anmeldungen erfolgen könne.

Fotos: Shin-Zen

