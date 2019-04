Siegen – Polizei sucht aufdringlichen Mann in Bus

(wS/ots) Siegen 17.04.2019 | 19-Jährige von Unbekanntem im Bus belästigt

Am frühen Dienstagnachmittag (16.04.2019) ist eine 19-jährige Siegenerin von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die Frau stieg am ZOB Siegen gegen 13:50 Uhr in den hinteren Teil eines Busses der Linie R10 in Richtung Weidenau ein. Dort setzte sich ein unbekannter Mann direkt neben die 19-Jährige. Während der Fahrt berührte er die Frau auf unsittliche Weise bis diese am Busbahnhof in Weidenau ausstieg.

Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt und ca. 180 cm groß; große Nase; wenige, weiße, kurze Haare; kräftige Statur; bekleidet mit einer dunkelbraunen Lederjacke und einer blauen Stoffhose mit weißen Streifen. Da sich noch andere Fahrgäste in dem Bus befanden, bittet das in dem Fall wegen sexueller Belästigung ermittelnde Kriminalkommissariat 1 um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0.