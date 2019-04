Stadt Hilchenbach: Informationsveranstaltung zum Einschulungsverfahren

(wS/red) Hilchenbach 04.04.2019 | Alle Erziehungsberechtigen sind herzlich eingeladen

„Die Florenburg-Grundschule, die Stahlberg-Grundschule und die Stadt Hilchenbach als Schulträgerin der beiden Grundschulen laden alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder zum Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden (Geburtszeitraum 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015), zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, dem 11. April, um 19.30 Uhr in die Aula der Florenburg-Grundschule, Jung-Stilling-Allee 10, in Hilchenbach ein.

Antje Fey, Rektorin der Stahlberg-Grundschule, und Anja Koch, Rektorin der Florenburg-Grundschule, werden die Erziehungsberechtigten bei dieser Veranstaltung unter anderem über die Themen Schulfähigkeit, Fördermöglichkeiten, Anmeldeverfahren, gesundheitliche Untersuchungen, Schuleingangsphase und Inklusion informieren.“



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier