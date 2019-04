Umweltfonds der Stadt Hilchenbach: Gesamtförderung steigt auf über 59.200 Euro

(wS/red) Hilchenbach 10.04.2019 | Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger gehen mit der Zeit



Bürgermeister Holger Menzel belohnte 15 Hilchenbacher Haushalte für Ihr Engagement in Sachen Umweltschutz. Es ging um das Projekt „Umweltfonds-Energiesparen“. Dessen Ziel ist eine Idee zu finden, mit der Energie gespart werden kann. Jeder Teilnehmer musste nachweisen, dass er mit über 2000 Euro sein Projekt in einem Zeitraum von sechs Monaten umgesetzt hat. Außerdem war Voraussetzung, dass er eine Privatperson in Hilchenbach ist.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich äußerst zufrieden über den Umstieg auf die modernen, umweltfreundlicheren Anlagen, die zudem noch auf Dauer bares Geld sparen. Sie lobten auch die unbürokratische und damit einfache Antragstellung vor Beginn der Maßnahme.

„Die durch den Umweltfonds geleistete Gesamtförderung steigt damit für die insgesamt 296 Maßnahmen auf 59.200 Euro“, berichtete der Verwaltungschef zufrieden und hob hervor, „dass noch 31 Anträge bei der Stadt vorliegen, bei denen der Kostennachweis/Abschluss der Maßnahme noch nicht eingegangen ist, zeigt, dass das Interesse an Klimaschutzmaßnahmen in Hilchenbach weiterhin sehr erfreulich ist. An der hohen Anzahl der Förderanträge aus dem Umweltfonds, wird diese Motivation der Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger besonders deutlich.“

Der Stadtverwaltung ist es wichtig, dass Engagement von den Bürgern zu fördern. So gratulierte Bürgermeister Holger Menzel den aktiven Bürgern und gab ihnen als kleine Anerkennung einen Zuschuss von 200 Euro in Bar. Möglich machen dies die Carl-Kraemer-Stiftung und die Stadtsparkasse Hilchenbach, die das Umweltbewusstsein der Bevölkerung seit Einrichtung des Umweltfonds im März 2006 auch finanziell unterstützen.

In diesem Jahr gehörten Jörg Köhler (Installation eines Pelletofens), Verena Kaden (Installation einer PV Anlage), Manuel Menn (Installation einer Pelletheizung), Benjamin Viereck (Installation eines Pelletofens), Christoph Bald (Installation eines Holzofens), Christian Schwermer (Installation eines Kaminofens), Lara Schöling (Installation eines Kaminofens), Brigitte Gehrke (Installation eines Pelletofens), Dieter Hamann (Installation eines Kaminofens), Dietmar Jung (Installation eines Kaminofens), Alfred Bartling (Installation eines Pelletofens), Christian Krause (Installation eines Pelletofens), Michael Moosbauer (Installation eines Pelletofens) und Peter Roth (Installation einer PV-Anlage) zu den Preisträgern.

Dass dabei die Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger mit der Zeit gehen, zeigt auch die Art der durchgeführten Maßnahmen an. Was früher die Förderung für reine Photovoltaikanlagen war, sind heute Pelletheizung und Holzofen.

Der Plan der Stadt Hilchenbach ist es auch weiterhin mit den Einwohnern gemeinsam für den Umweltschutz zu kämpfen und gegen den Klimawandel vorzugehen.

Die Richtlinien für den Umweltfonds und alle wichtigen Informationen zur Förderung sind im Internet-Auftritt der Stadt Hilchenbach unter www.hilchenbach.de/umweltfonds zu finden. Ansprechpartner ist Energieberater Oliver Fischer (Telefonnummer: 02733/288-155, E-Mail: O.Fischer@hilchenbach.de), an den auch die Anträge – vor Beginn der Maßnahme – zu richten sind.