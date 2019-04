Uni Siegen – Ehrung für Nobelpreisträger Frank

(wS/red) Siegen 18.04.2019 | Ehrendoktor der Universität Siegen und Chemienobelpreisträger Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Frank ist korrespondierendes Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften.

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Frank (Columbia University, New York), gebürtiger Siegener, Ehrendoktor der Universität Siegen und Chemienobelpreisträger 2017, wurde auf Vorschlag der Fachgruppe Chemie von der Klasse für Naturwissenschaften und Medizin zum korrespondierenden Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste gewählt. Die Urkundenverleihung findet während der Jahresfeier der Akademie am 15. Mai 2019 in Düsseldorf statt.

Insgesamt hat die Akademie derzeit etwa 230 ordentliche und 140 korrespondierende Mitglieder. Alle Mitglieder werden auf Lebenszeit gewählt. Voraussetzung ist, dass sie sich durch wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet haben.

