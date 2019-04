Weitere ausgehobene Gully-Deckel aufgefunden und sichergestellt

(wS/ots) Bad Berleburg 14.04.2019 | | Am gestrigen Tag (13.04.2019) konnte ein weiterer Gully-Deckel im Bereich des Berleburger Schulzentrums am Stöppelsweg aufgefunden und sichergestellt werden. Nach ersten Erkennntissen wurde dieser aufgefundene Gullydeckel ebenfalls in der Nacht auf Freitag (12.04.2019) im Bereich der Kreisstraße 31 in Hilchenbach-Grund entwendet.

Auch in diesem Fall bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich rund um das Schulzentrum am Stöppelsweg wahrgenommen werden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02751-9090 in Verbindung zu setzten. Wir bitten um Verständnis, dass weitere Auskünfte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden können.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier