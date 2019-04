Zentrale Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber in Bad Berleburg wird geschlossen

(wS/red) Bad Berleburg 08.04.2019 | ZUE Bad Berleburg – Schließung im August 2019

Die Nutzung der ehemaligen Klinik am Spielacker in Bad Berleburg als Zentrale Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber endet im August dieses Jahres. Diese Entscheidung hat die Bezirksregierung Arnsberg in Abstimmung mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen getroffen. Die Einrichtung wird bis zur endgültigen Aufgabe voraussichtlich nicht wieder belegt.

Da die Verträge mit dem Vermieter bzw. dem Betreuungsdienstleister sowie dem eingesetzten Sicherheitsdienst im August dieses Jahres regulär auslaufen, musste vor dem Hintergrund bestehender Fristen bereits jetzt eine Entscheidung getroffen werden.

Die Entscheidung wird durch die derzeit geringen Zugangszahlen und den niedrigen Auslastungsstand der Landeseinrichtungen gestützt. Nicht zuletzt haben aber auch Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte – Kosten des laufenden Betriebs, ggf. zukünftig erforderliche Investitionen – eine entscheidende Rolle gespielt.

Die ehemalige Klinik war im Herbst 2013 zunächst als Notunterkunft für die Unterbringung von Asylbewerbern wieder aktiviert worden. In Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein wurde sie zeitweise zunächst als Erstaufnahmeeinrichtung genutzt und später in eine Zentrale Unterbringungseinrichtung umgewandelt.

Thomas Sommer, verantwortlicher Abteilungsleiter, betont:

„Für die Bezirksregierung Arnsberg war die Einrichtung in Bad Berleburg ein wichtiger Baustein, um die große Zahl ankommender Asylbewerber in den zurückliegenden Jahren unterbringen zu können. Dies wäre ohne die beispielhafte humanitäre Unterstützung der Stadt Bad Berleburg, des Kreises Siegen Wittgenstein und zahlloser Ehrenamtlicher sowie der engagierten Arbeit der in der Einrichtung tätigen Mitarbeitenden nicht möglich gewesen.“



