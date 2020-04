DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. kümmert sich um Menschen in Not – auch WIR können helfen

(wS/drk) Kreis Siegen-Wittgenstein 29.04.2020 | Das Deutsche Rote Kreuz rettet Menschen, hilft in Notlagen, bietet eine Gemeinschaft, steht den Armen und Bedürftigen bei und wacht über das humanitäre Völkerrecht – in Deutschland und in der ganzen Welt.

Auch wir können dem DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. mit einer Spende helfen, denn das Rote Kreuz hat ebenfalls mit den Folgen der Corona Krise zu kämpfen und ist für jede Unterstützung dankbar. Jede Spende hilf – mach mit! HIER GIBT ES WEITERE INFOS UND DIE MÖGLICHKEIT ZU HELFEN

