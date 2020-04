SEK-Einsatz in Wenden – Spezialeinsatzkräfte der Polizei vollstrecken Haftbefehle

(wS/red) Wenden 23.04.2020 | An mehreren Einsatzorten gab es heute Morgen größere Polizeieinsätze. Das SEK (Spezialeinsatzkommando der Polizei) unterstützt durch einen Hubschrauber durchsuchte Wohnungen und Waldgebiete. Ziel der Aktion war es, eine Tätergruppe zu verhaften, die in Verbindung mit dem Aufbrechen von mehreren Geldautomaten in Banken dringend tatverdächtig sind.

Auch ein Haus in Wenden wurde durch die Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchsucht. Der Einsatz dauert noch an.

Im Laufe des Nachmittags berichten wir ausführlich.

Foto: M. Groß / wirSiegen.de