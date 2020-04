Tödliche Messerattacke in Wilnsdorf-Rudersdorf – Polizei verhaftet mutmaßlichen Täter

(wS/red) Wilnsdorf 23.04.2020 | Am Donnerstag kam es in den späten Abendstunden zu einem Tötungsdelikt in Rudersdorf. Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem ehemaligen Tannenhof alarmiert. Vor dem Gebäude wurde das Opfer von einem Mann nach ersten Infos mit einem Messer schwer verletzt und erlag noch vor Ort an seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polzei festgenommen. Die genauen Umstände zum Tathergang müssen noch ermittelt werden. Die Mordkommission aus Hagen ist auf dem Weg zum Tatort.

Update: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 43-jährigen Mann

Wir berichten nach..

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de