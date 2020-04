TuS Ferndorf mit Crowdfunding Aktion

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 19.04.2020 | TuS Ferndorf startet kreatives Projekt: Weiter 2. Liga mit Crowdfunding Aktion

Leider trifft die Corona-Krise auch den Sport sehr hart. Das sportliche Aushängeschild der Region, Handball-Zweitligist TuS Ferndorf verliert allein durch den Ausfall der fünf Heimspiele einen sechsstelligen Betrag aufgrund der fehlenden Einnahmen aus Ticketing, Catering, Merchandising etc. Zur Sicherung des Vereins und des Spitzenhandballs im Siegerland haben die Verantwortlichen des TuS nun ein kreatives Projekt ins Leben gerufen und gehen mit einer Crowdfunding-Aktion neue und ungewöhnliche Wege!

Am kommenden Mittwoch, 22. April startet das Projekt auf der Sport-Crowdfunding-Plattform www.faiplaid.org. Hier können alle Fans, Partner, Freunde und Unterstützer des Siegerländer Traditionsclubs attraktive Prämien erwerben und damit zum Erfolg des Projektes beitragen.

Die Prämien sind vielfältig gestaltet, von Fanartikeln über Gutscheine, von einem Grillfest mit der Mannschaft über einen Golf-Schnupperkurs auf dem Golfplatz des Golfclubs Siegerland bis zu einer Erlebnistour auf dem Siegerlandflughafen ist für jeden etwas dabei. Partner des TuS Ferndorf oder die es noch werden wollen können auf der Plattform auch Sponsoringpakete erwerben.

Für die Fans wird es ein besonderes Highlight geben. Bei dem Projekt „Dein Name auf unserem Trikot“ besteht die Möglichkeit, sich mit seinem eigenen Namen auf dem neuen Trikot für die kommende Saison zu verewigen – zusätzlich besteht die Möglichkeit, dieses Trikot auch zu erwerben, bzw. vorzubestellen. Zudem kann man sich die Teilnahme an einem Teamabend in der Braustube der Krombacher Brauerei sichern – ein echtes Stück „Familie TuS – Familie Ferndorf“.

Alle Prämien sind übersichtlich auf der o. a. Plattform dargestellt und beschrieben und werden regelmäßig um tolle Projekte und Prämien erweitert. „Unsere Zielsumme beträgt 50.000 €. Die Aktion soll einen maßgeblichen Beitrag leisten, unsere Einnahmeausfälle aus den fehlenden Heimspielen, darunter das Derby gegen den VfL Gummersbach, zumindest teilweise zu kompensieren.

Wir setzen auf die große Solidarität unserer Partner, Fans, Freunde und Sportbegeisterten in der ganzen Region,“ erläutert TuS-Geschäftsführer Dirk Stenger die Zielsetzung des Crowdfunding-Projektes. „Wir werden alles geben, um auch in der kommenden Saison der 2. Handball-Bundesliga wieder anzugreifen und alle Handballfans in der Region zu begeistern. Ich bin mir sicher, dass die große „TuS-Familie“ auch in schweren Zeiten zusammenstehen und maßgeblich zum Erfolg unseres Projektes beitragen wird,“ äußert sich Stenger überzeugt vom Gelingen der Aktion.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es ab Mittwoch, dem 22. April 2020 auf der Homepage www.tus-ferndorf.de, den Social Media Kanälen des TuS jeweils mit direkter Verlinkung auf www.fairplaid.org!

Ansprechpartner sind die beiden TuS-Geschäftsführer Mirza Sijaric und Dirk Stenger unter m.sijaric@tus-ferndorf.de und d.stenger@tus-ferndorf.de

