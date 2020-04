Update Corona Freitag 17.04.2020

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 18.04.2020 | Sechs Neuinfizierte und sechs Genesene am Freitag registriert

Aktuell unverändert 145 Siegen-Wittgensteiner an Covid-19 erkrankt

Die Zahl der Personen aus Siegen-Wittgenstein, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt am heutigen Freitag bei 262. Davon sind derzeit 145 erkrankt, 111 bereits wieder genesen, sechs verstorben. Im Vergleich zu gestern sind sechs Neuinfizierte hinzugekommen. Gleichzeitig konnten sechs Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden.

Von den Neuinfizierten stammen vier aus Siegen (drei Männer, zwei um die 30, einer Mitte 30 sowie eine Frau Mitte 50) und zwei aus Hilchenbach (zwei Frauen um die 40 und um die 60).

Die sechs Genesenen kommen aus Siegen (zwei Frauen um die 40 und Mitte 50), Wilnsdorf (Mann Mitte 50), Hilchenbach (zwei Frauen Mitte 30 und um die 60) und Neunkirchen (Mann um die 70).

Acht Corona-Erkrankte aus Siegen-Wittgenstein befinden sich derzeit im Krankenhaus, zwei davon auf Intensivstation. Zudem befinden sich sieben weitere Coronapatienten in heimischen Krankenhäusern, die aber außerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein leben. Von ihnen befinden sich ebenfalls zwei in intensivmedizinischer Behandlung. Leider ist heute erneut eine Corona-Patientin im Kreisklinikum verstorben, die in einem Nachbarkreis zuhause war.

Im Lauf der Woche (seit Dienstag nach Ostern) wurde im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes 282 Testungen auf das Coronavirus vorgenommen. Dazu kommen weitere Tests, die zum Beispiel von den Kliniken oder niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden. Diese Zahl ist dem Kreis nicht bekannt. Hier werden lediglich positive Testergebnisse an das Kreisgesundheitsamt übermittelt.

Übersicht (Stand 17.04.20): aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 9

Bad Laasphe 2

Burbach 5

Erndtebrück 0

Freudenberg 11

Hilchenbach 18

Kreuztal 13

Netphen 15

Neunkirchen 2

Siegen 65

Wilnsdorf 5

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier