wS/red) Dreis-Tiefenbach 22.05.2020 | Auf regennasser Fahrbahn verlor ein BMW-Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er befuhr die K5 talabwärts in Richtung Dreis-Tiefenbach. In einer Rechtskurve geriet sein BMW auf die Gegenfahrbahn, schoss anschließend über die Leitplanke und landete in einem Waldstück. Das Fahreug erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de