(wS/red) Siegen 15.05.2020 | MGKSiegen mit freiem Eintritt am Internationalen Museumstag inklusive Spezialangebot für Gehörlose

Am Internationalen Museumstag, Sonntag, 17. Mai, der dieses Jahr unter dem Motto „Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion“ steht, hat das MGKSiegen von 11 bis 18 Uhr kostenfrei geöffnet. Bitte denken Sie daran, dass Sie auch in unserem Haus derzeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Haben Sie auch Verständnis, dass die Besucher*innenzahl am Museumstag begrenzt ist.

Das Programmangebot des Museums wird in diesem Jahr wie überall digital stattfinden. Über die Homepage www.mgksiegen.de sowie auf Youtube können alle Kunstfreund*innen eine Führung in Gebärdensprache erleben. Kunstvermittlerin Kirsten Schwarz und Gebärdendolmetscherin Marion Schmalenbach stellen Kunstwerke aus der aktuellen Ausstellung „Unsere Gegenwart“ vor, darunter die Arbeiten von Bridget Riley, Maria Lassnig und Lena Henke.

