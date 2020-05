Sportfreunde Siegen – Vertragsverlängerung Cramer & Beier

(wS/red) Siegen 01.05.2020 | Mit Cramer und Beier in die Zukunft

Während der Spielbetrieb aktuell aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ruht, arbeiten unsere Sportfreunde im Hintergrund fleißig an den Planungen für die kommende Saison. Zwei wichtige Personalien konnten dabei bereits an den Verein gebunden werden: Cheftrainer Tobias Cramer und Co-Trainer Marco Beier werden auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen und unsere erste Herrenmannschaft betreuen.

Mit der Weiterbeschäftigung beider Trainer setzen unsere Sportfreunde auf Kontinuität in der Arbeit und legen darüber hinaus frühzeitig den Grundstein für die sportliche Ausrichtung sowie die weitere Entwicklung unserer Seniorenmannschaft. Der Verein freut sich darüber, dass zwei erfahrene und hochmotivierte Coaches an den Klub gebunden werden konnten. Mit Tobias Cramer als Chef hat man einen Trainer, der ein Team aus jungen und hungrigen Spielern sowie erfahrenen Akteuren formen kann.

Auch abseits des Platzes werden sich beide Trainer für unsere Sportfreunde engagieren. Sie werden im Bereich Sponsoring/Vertrieb tatkräftig mitarbeiten.

„Es ist mir eine Ehre weiterhin Trainer der Sportfreunde Siegen zu sein. Nach den guten Gesprächen mit dem Vorstand und der sportlichen Leitung konnten wir uns konzeptionell auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit einigen. Wichtig war mir auch, weiterhin mit Marco Beier als Co-Trainer zusammenzuarbeiten, sodass wir nun hoffentlich sportlich erfolgreich die nächsten Schritte in der Zukunft gehen können“, freut sich Tobias Cramer über die Vertragsverlängerung.

Das Trainerduo arbeitet bereits zusammen mit der sportlichen Leitung an den Kaderplanungen für die kommende Spielzeit, die sehr bedacht, finanziell angemessen und zukunftssichernd erfolgen wird. Die Kaderzusammenstellung wird weiterhin aus dem Ausbildungskonzept unserer Sportfreunde abgeleitet. Eine Mischung aus jungen Akteuren aus unserer Region und erfahrenen Spielern, die dies unterstützen werden sollen.

Unsere Sportfreunde freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Tobias Cramer und Marco Beier!

