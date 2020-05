Streitgeschehen in Bad Berlebung – eine verletzte Person ins Krankenhaus verbracht

(wS/red) Bad Berleburg 04.05.2020 | Am Montag gegen 14 Uhr wurden mehrere Streifenwagen der Polizei nach Bad Berleburg in die Bahnhofstraße geschickt. Hier kam es zum Streit zweier Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren. Der 27-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die genauen Hintergründe des Geschehens ermittelt nun die Polizei.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de