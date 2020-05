Ölspur – Unfall auf Achenbacher Straße in Siegen

(wS/red) Siegen 22.05.2020 | Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Achenbacher Straße in Siegen gekommen. Der von Achenbach in Richtung Siegen fahrende Golf ist aufgrund einer Ölspur in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem VW-Bus kollidiert. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Siegen ist im Einsatz und streut die Fahrbahn mit Bindemittel ab. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de