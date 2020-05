Video: Steffen Wüst und Finn Lucas Thiemann singen für euch den Song ,,Times Like These“

(wS/mg) Freudenberg 21.05.2020 | Die Freudenberger Jungs Steffen Wüst und Finn Lucas Thiemann, die bereits Mitte April aus einem Rettungskorb der Feuerwehr ein kleines Konzert über den Dächern von Freudenberg gegeben haben, haben ihr nächstes Projekt gestartet. Der Song ,,Times Like These“ von den Foo Fighters wurde von Steffen und Finn drei Abende lang bei Stefan Rehbeck ( Mex Eventtechhnik ) in seinem Hilchenbacher Studio eingesungen. Passend dazu haben die zwei zusammen mit einer Fotografin ein Video in der Freudenberger Altstadt und bei einem kleinen Konzert in einem Pflegeheim in Friesenhagen aufgenommen. Das Konzert war ein kleines Dankeschön an die Arbeit der Pflegekräfte, aber auch für die Senioren.

Die Akustikversion des Songs wurde als Video auf YouTube hochgeladen. Das Lied passt vorallem mit dem Refrain ,,It’s times like these you learn to live again – It’s times like these you learn to love again“ sehr gut zu der derzeitigen Situation. Das Video der Freudenberger Jungs Steffen und Finn könnt ihr hier sehen.

Times like these – Cover by Steffen Wüst & Finn Lucas Thiemann (UnArt Coverband)

Video: Anni Münker / Am Photography

