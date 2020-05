Wahl des Seniorenbeirates 2020 Kandidatinnen und Kandidaten gesucht – Steigen Sie ein & mischen Sie mit!

(wS/kr) Kreuztal 22.05.2020 | Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, sich als legitimierte, politisch und konfessionell unab-hängige Institution für die besonderen Interessen und Belange der älteren Menschen in Kreuztal einzusetzen.

Wer sich künftig im Seniorenbeirat engagieren möchte, hat ab sofort die Gelegenheit, sich als Kandidatin/Kandidat für die kommende Wahlperiode aufstellen zu lassen. „Neue Bei-ratsmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über interessierte Seniorinnen und Senioren, die in der kommenden Wahlperiode mitarbeiten möchten, unsere Stadt senioren-gerecht mitzugestalten“ so Fritz Großmann, Vorsitzender des Seniorenbeirates Kreuztal.

Der Seniorenbeirat bringt die Anliegen seiner Protagonisten öffentlich zur Sprache und macht sich für deren Teilhabe stark. „Nutzen Sie die Gelegenheit und engagieren Sie sich gemeinsam mit anderen Menschen für die Belange der Kreuztaler Seniorinnen und Senio-ren. Die Themen sind vielfältig und betreffen so gut wie alle Bereiche des Lebens, von Woh-nen und Verkehr über Kultur und Bildung bis hin zu Gesundheit und Pflege, “ sagt Bürger-meister Walter Kiß und ergänzt: „Der Seniorenbeirat ist sowohl für die Verwaltung als auch den Rat der Stadt Kreuztal ein wichtiger Gesprächspartner.“

„Der Teilhabe und Teilnahme älterer Menschen in allen Bereichen des Lebens kommt zu-zunehmend eine hohe Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es, dass Seniorinnen und Senioren ihre Erfahrungen und Vorstellungen einbringen, damit wir gemeinsam die Voraussetzungen für ein gutes Älterwerden in Kreuztal gestalten;“ betont Stadträtin Blümel.



Seit 27 Jahren treten hierfür im Kreuztaler Seniorenbeirat 20 gewählte und weitere von Insti-tutionen entsandte Beiratsmitglieder ein. Diese werden in einem Turnus von drei Jahren ge-wählt. Die derzeitige Wahlperiode endet im Dezember 2020.

Die/Der Kandidatin/Kandidat für den Seniorenbeirat muss am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten ihren/seinen Hauptwohnsitz in Kreuztal haben. Dabei sind nur Einzelbewerbungen zulässig.

Bewerbungen werden über einen amtlichen Vordruck eingereicht. Dieser kann in der Stadtverwaltung

bei Herrn Wied, Tel. (02732) 51 265 oder per E-Mail an r.wied@kreuztal.de angefordert werden.

Die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet am 16. Juli 2020. Es ist jedoch empfehlenswert, die Wahlvorschläge rechtzeitig vor Fristablauf einzureichen, damit evtl. Mängel rechtzeitig behoben werden können.

Die Wahl des künftigen Beirates findet in diesem Jahr zeitgleich mit der Kommunalwahl am 13. September 2020 statt. Die Wählerinnen und Wähler, die am Tag der Wahl ihr 60. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 42 Tagen vor dem Wahltermin ihren Hauptwohnsitz in Kreuztal haben, können am Wahltag ihre Stimme für die Kandidatinnen/Kandidaten zum Seniorenbeirat abgeben; dies ist im Wahlraum als auch per Briefwahl möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Frau Rother, Tel. 02731 – 51470 oder E-Mail: senioren@kreuztal.de