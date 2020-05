Weiterhin keine Neuinfektionen in Siegen-Wittgenstein: Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten sinkt auf 12

(wS/si) Siegen-Wittgenstein 22.05.2020 | Dem Kreisgesundheitsamt wurden auch in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gleichzeitig ist die Zahl der akut Erkrankten um sieben zurückgegangen.

Dem Kreisgesundheitsamt wurden auch in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gleichzeitig ist die Zahl der akut Erkrankten um sieben zurückgegangen. Als genesen konnten aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: zwei Personen aus Hilchenbach (ein Mann Mitte 60 und eine Frau um die 80), sowie fünf Personen aus Siegen (ein Kleinkind, eine Frau und ein Mann um die 20, ein Mann Mitte 60 und eine Frau um die 70).Damit liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreisgebiet unverändert bei 307, die Zahl der Genesenen steigt auf 287. 12 Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt, acht verstorben. Von den Erkrankten befinden sich fünf in einer Klinik, einer auf Intensivstation.