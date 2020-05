Zahl der akut Infizierten sinkt weiter – 274 Menschen wieder genesen

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 19.05.2020 | In den vergangenen 24 Stunden ging kein positives Corona-Testergebnis im Kreisgesundheitsamt ein. Damit bleibt die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Kreis Siegen-Wittgenstein bei 307 Personen.

Zwei Patienten, zwei Männer Ende 50 aus Siegen, konnten heute als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: Damit sind mittlerweile 274 Menschen wieder genesen.

Aktuell erkrankt sind zurzeit nur noch 25 Personen. Derzeit müssen sechs Menschen aus Siegen-Wittgenstein in heimischen Krankenhäusern behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie sind acht Menschen aus Siegen-Wittgenstein an Covid-19 gestorben.

Übersicht: aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 1

Bad Laasphe 0

Burbach 0

Erndtebrück 0

Freudenberg 0

Hilchenbach 5

Kreuztal 5

Netphen 0

Neunkirchen 0

Siegen 13

Wilnsdorf 1