Demo und Sternfahrt gegen bundesweite Motorradfahrverbote am 04.07.20 nach Düsseldorf

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 25.06.2020 | Am 04.07 findet eine Demo gegen Fahrverbote in Düsseldorf statt

Alle Biker sind aufgerufen und eingeladen mitzumachen, am Samstag den 04. 07. nach Düsseldorf zum Landtag zu fahren, um dort Präsenz zu zeigen und dort gegen ein Fahrverbot an Sonn/-Feiertagen zu demonstrieren.

Treffpunkt für alle aus dem Großraum Siegen und evtl. auch weiter weg ist der BIGGE-GRILL am Biggesee, JEDER Biker weiß eigentlich wo das ist!!

Von da aus geht es dann als hoffentlich GROSSE Gruppe zum Landtag in Düsseldorf. Es sind alle Bikes willkommen, es wird „gesittet“ und nach der StVO gefahren.

DEMOS sind an diesem Tag bundesweit geplant, die Zielorte entnehmen Sie der Grafik.

